الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين بعد تعليقات من رئيسة «المركزي الأوروبي»

سجلت سوق الأسهم الأوروبية ذروة قياسية أخرى، اليوم الاثنين، بعد تعليقات من رئيسة “المركزي الأوروبي” كريستين لاجارد ساعدت في كبح الرهانات على سياسة نقدية أكثر تشددًا، لكن خسائر لأسهم شركات التعدين قيّدت المكاسب.

تعليقات رئيسة المركزي الأوروبي

وقالت لاجارد إن القفزة الحالية للتضخم ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا من قبل، لكنها ستتلاشى، العام المقبل، وعليه فإن اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية الآن سيلحق ضررًا بالاقتصاد، في الوقت الذي يبدأ فيه نمو الأسعار بالاعتدال.

وأغلق المؤشر ستوكس أوروبا 600 مرتفعًا 0.4%، في حين صعد المؤشر داكس الألماني 0.3%، ليسجل كل منهما مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا.

وسجل المؤشر كاك 40 لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى أيضًا أعلى مستوى له على الإطلاق مع صعوده 0.5%؛ بدعم من مكاسب لأسهم إيرباص.

وقالت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إنها تلقّت طلبية بعدة مليارات الدولارات لشراء 255 من طائراتها إيه321 نيو.

لكن مؤشر أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية هبط 1.1% مع تراجع أسعار المعادن.

وسجل ستوكس 600 سلسلة مستويات قياسية مرتفعة، هذا الشهر؛ بفعل أرباح قوية للشركات وقرارات لتيسير السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي عزَّزت معنويات المستثمرين، وهو ما ساعد في إبعاد التركيز عن موجة جديدة من الإصابات بـ”كوفيد- 19″ في المنطقة.

وتترقب الأسواق، في وقت لاحق من الأسبوع، صدور تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث، صباح الثلاثاء، وانعقاد قمة الأعمال الأوروبية السنوية في بروكسل.

وفيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، انخفضت أسهم فيليبس بنسبة 10.5% بعد أن قالت شركة تصنيع المعدات الطبية الهولندية، يوم الأحد، إنها تتحدث إلى المنظمين الأميركيين بعد فحص أخير في إحدى منشآتها.

تواجه شركة فيليبس خطر سحب أجهزة التنفس التي تصنعها بسبب استخدام أجزاء يُزعم أنها تحتوي على رغوة من المحتمل أن تكون خطرة.