بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين بدعم من مكاسب قطاعات البنوك

ارتفعت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد
أيمن عزام 8:31 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 8:31 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الاثنين، للمرة الأولى في خمس جلسات بدعم من مكاسب لقطاعات البنوك والنفط والمرافق بفعل آمال بأن تعافيًا اقتصاديًّا قويًّا لمنطقة اليورو سيطغى على مخاطر من تباطؤ عالمي.

مكاسب لقطاعات البنوك

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا 0.3% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

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لكن الأسهم الآسيوية هبطت في أعقاب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصنيية.

وارتفعت أسهم القطاعات الحساسّة للاقتصاد، ومن بينها البنوك والنفط والغاز والتشييد والمواد الأولية، ما بين 0.9% و2.8%، في حين صعدت أسهم شركات المرافق 1.6%.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر، غدًا الثلاثاء، بعد أن أثارت قفزة في أسعار المنتجين، الأسبوع الماضي شكوكًا بشأن رأي الفيدرالي الأميركي بأن التضخم مؤقت.

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بقلم أيمن عزام

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