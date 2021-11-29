بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين لتتعافى من هبوط الجمعة

ارتفعت الأسهم المالية بنسبة 1.7٪
أيمن عزام 9:20 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 9:20 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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أنهى مؤشر ستوكس 600 أوروبا  على ارتفاع بنسبة 0.7٪ ، مسجلاً أفضل يوم له في شهر وتعافيًا من هبوط الجمعة بنسبة 3.7٪ الناجم عن مخاوف بشأن البديل المكتشف حديثًا.

التعافي من هبوط الجمعة

بينما تم رصد المتغير في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، قال طبيب من جنوب إفريقيا ، كان من أوائل الذين اشتبهوا في وجود سلالة مختلفة ، إن الأعراض كانت خفيفة حتى الآن ويمكن علاجها في المنزل.

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ارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه  ، مع ارتفاع كل من ويز إير ولوفتهانزا وراين إير وكارنفال بنسبة تتراوح بين 1٪ و 5.5٪ بعد تراجعها يوم الجمعة وسط مخاوف من تجديد قيود السفر.

ارتفعت الأسهم المالية بنسبة 1.7٪ ، في حين كانت أسهم الطاقة والمواد الأساسية أيضًا من بين أكبر الارتفاعات حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية.

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قفز مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.9٪ مع مراهنة المستثمرين أيضًا على أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إعادة التفكير في تشديد السياسة النقدية الشهر المقبل.

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بقلم أيمن عزام

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