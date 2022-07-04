الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين قبل نشر بيانات التضخم

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من أسهم شركات النفط والغاز، بينما يترقب المستثمرون نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما عزز تقرير بشأن أسعار المستهلكين نُشر الأسبوع الماضي التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية 0.8 % الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من احتمال تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجع مؤشر بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” بنسبة 0.4 % بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبحث حرمان البنوك من أرباح استثنائية تقدر بمليارات اليورو مع رفع أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي.بي” بنسبة 3.6 %، لتقود مكاسب شركات النفط والطاقة الأوروبية. وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه بعد شركات النفط والغاز، بمكاسب بلغت 1.3%.

ومن المقرر نشر بيانات أسعار المنتجين الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، بينما سينشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير بشأن الفائدة يوم الخميس.

ومن المتوقع بشكل عام أن تظل أحجام التداول أقل من المعتاد نظرا لعطلة في الأسواق الأمريكية.

وتراجع سهم جرافتون جروب 5.9 % بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في مواد البناء أن رئيسها التنفيذي جافين سلارك سيتنحى عن منصبه الذي ظل فيه 11 عاما.

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزى الأوروبى في اجتماعه الأخير تبنى رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في يوليو ، وهو الأول منذ 11 عاما ، ومن المرجح أن يرفع0.50% آخرى في سبتمبر لاعادة تقييم الوضع لاحقا،وفقا لصحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الحالي لارتفاع التضخم يهدد جيوب المستهلكين ويضيق هوامش الشركات ، ويسبب ركود الاقتصاد لتدمير أي انتعاش كانت تهدف إليه الدول في السنوات القادمة خاصة بعد أزمة كورونا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، “سنذهب إلى أبعد مدى ممكن” بهدف ضمان استقرار التضخم على المدى المتوسط عند 2٪