الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مع ارتفاع اليورو

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع تزامنًا مع ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو،” بينما تتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي الأوروبي وقرار السياسة النقدية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد السياسة النقدية برفع الفائدة الأوروبية 25 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2011 خلال اجتماع الخميس المقبل، مع انتظار إعلانه عن المزيد من التفاصيل بشأن أداة مكافحة ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.

يأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأزمة السياسية في إيطاليا على مدار هذا الأسبوع بعدما رفض رئيس البلاد استقالة رئيس الوزراء “ماريو دراجي” الأسبوع الماضي، طالبًا منه العودة إلى البرلمان لحل النزاع السياسي، وسط مخاوف من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حالة استقالة “دراجي” رسميًا، مما يهدد بارتفاع تكاليف الاقتراض في روما.

وفي بداية تداولات مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 416 نقطة، في تمام الساعة 09:08 صباحًا بتوقيت القاهرة، كما صعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.94% إلى 7226 نقطة.

كذلك زاد مؤشر “داكس” الألماني 0.66% عند 12949 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي 0.82% عند 6087 نقطة.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.53% إلى 1.0142 دولار، لتتعافى من أدنى مستوياتها منذ عام 2002 التي وصلت لها الأسبوع الماضي عندما انخفضت دون مستوى التعادل عند 0.9952 دولار.

وارتفع سعر اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين، مستفيدا من تراجع الدولار بعد أن أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم لا يفضلون زيادة وتيرة رفع سعر الفائدة.

وأدت هذه التصريحات التي أدلوا بها في أواخر الأسبوع الماضي إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وشجعت المتداولين على الإقبال على مزيد من المخاطر، مما أدى إلى دعم الأسهم العالمية والعملات.