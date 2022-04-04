ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية مدفوعة بتقدم أسهم قطاع الرعاية الصحية مع ترقب المستثمرين المزيد من العقوبات الغربية بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 %بعدما أنهى الأسبوع الماضي على زيادة واحد بالمئة.

وارتفع سهم شركة الأدوية روش 1.5 % بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أولوية في المراجعة لعقارها لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لدى البالغين في المستشفيات.

وقفزت سهم نوفارتس 0.8 % بدعم خطة لدمج وحدتيها للأدوية وطب الأورام، وهو ما يمكن أن يحقق وفورات لا تقل عن مليار دولار بحلول 2024.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1%.

هيومان رايتس ووتش تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مثل عمليات الإعدام وحالات نهب.

وفي تقرير المنظمة، الذي تم نشره في وارسو أمس الأحد، تم ذكر وقوع مثل هذه الحالات في محيط العاصمة الأوكرانية كييف ومدينتي خاركيف وتشيرنيهيف.

وبحسب بيانات المنظمة، فإنها تستند في هذه المعلومات إلى إفادات من شهود عيان وضحايا وأشخاص مقيمين بهذه المناطق.

وصرح هيو ويليامسون مدير المنظمة في أوروبا : “الحالات التي وثقناها هي أعمال متعمدة من القسوة والعنف موجهة للسكان المدنيين الأوكرانيين”.

وتابع قائلا: “يجب التحقيق في حالات اغتصاب وقتل وأعمال عنف أخرى (من جانب) قوات روسية ضد أشخاص باعتبارها جرائم حرب”.

وتشمل الحالات المدرجة لدى المنظمة واقعة إطلاق النار على رجل في الرابع من مارس الماضي في مدينة بوتشا.

وبحسب المنظمة، ذكر شاهد عيان أن جنودا أجبروا خمسة رجال على الركوع على حافة الطريق، ثم سحب الروس من على الرجال قمصانهم فوق رؤوسهم وأطلقوا النار على واحد من هؤلاء الرجال في رأسه من الخلف.

وجاء في تقرير المنظمة أيضا أنه تم إعدام ستة رجال على الأقل على أيدي جنود (روس) في قرية ستاري بيكيف بالقرب من تشيرنيهيف في 27 فبراير الماضي، كما ذكرت سيدة، 31 عاما، أنها تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة من قبل جندي داخل مدرسة في خاركيف.