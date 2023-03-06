الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين في المستهل وقفزة لأسهم تيليكوم إيطاليا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداولات على ارتفاع في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية، وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بعدما حددت الصين هدفا متواضعا للنمو السنوي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أفضل‭ ‬أداء أسبوعي منذ بداية العام.

وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 4.1% بعدما أعلن صندوق الودائع والقروض (سي.دي.بي) يوم الأحد أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف، وأوضح أن العرض سيظل قائما حتى 31 مارس.

وأعلنت الصين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو الاقتصادي بحوالي خمسة بالمئة عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات.

وهبط مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.2% مقتفيا أثر انخفاض في أسعار المعادن الأساسية.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء وتستمر على مدار يومين.