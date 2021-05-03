بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بفضل تفاؤل حيال الأرباح وآمال التعافي

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % في أول أيام التداول في مايو
محمد عبد السند 12:21 م, الأثنين, 3 مايو 21 12:21 م, الأثنين, 3 مايو 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الإثنين وسط تعاملات طفيفة بسبب عطلة للبنوك في بريطانيا، فيما تظل المعنويات إيجابية على أمل تعافي اقتصادي سريع وموسم أرباح قوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % في أول أيام التداول في مايو .وأغلق المؤشر القياسي على زيادة 1.8 % في أبريل المنصرم ليقل بفارق طفيف فحسب عن أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية في مارس سجلت أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مع تخفيف بعض إجراءات العزل، مما رفع مشتريات الملابس والأحذية.

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وزاد سهم شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية سيمنس هيلثنرز 1.9 % بعد أن رفعت توقعات مبيعات العام كاملا والأرباح.

ونزل سهم سيمنس جاميسا لصناعة توربيات الرياح بأكثر من 3.5 % بعدما حذرت من أن أرباح العام الحالي قد تقل عن التوقعات.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا العام يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.

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وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشهور الثلاثة الأولى من العام الخميس الماضي، إنه زاد بوتيرة سنوية 6.4 % خلال ربع السنة الماضي. وهذه الوتيرة هي ثاني أسرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 وتعقب معدلا بلغ 4.3 % في الربع الرابع من العام الماضي.

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كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 6.1 % في الفترة من يناير حتى مارس.

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بقلم محمد عبد السند

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