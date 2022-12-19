الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بعد موجة بيع قوية الأسبوع الماضي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا خلال جلسة تداولات اليوم الإنين الصباحية مدعومة بشركات الطاقة في أعقاب عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود إذ تعهد المزيد من البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر الماضي بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية.

ومن بين القطاعات الرئيسية، قفزت أسهم الطاقة 1.8 % إذ تلقت أسعار النفط دعما من آفاق انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي للخام بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا الأسبوع الماضي، 0.6 % و0.8 بالمئة على التوالي.