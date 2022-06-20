الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي

اتجهت مؤشرات الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية بعد عمليات بيع حادة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الركود فيما تخلف مؤشر الأسهم الفرنسية عن بقية مؤشرات الأسهم المحلية الأوروبية بعدما فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% وقادت أسهم البنوك وشركات السفر ومتاجر التجزئة الصعود.

وهبط المؤشر 4.6% الأسبوع الماضي وسط موجة بيع عالمية قادتها المخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي يقوم بها الإحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الامريكي- والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى ركود.

وارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.1% ليتخلف عن مؤشرات محلية رئيسية أخرى بعدما فشل تحالف (معا) الوسطي بقيادة ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة للسيطرة على البرلمان الفرنسي رغم أن التحالف فاز بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 17 % تقريبا هذا العام بسبب مجموعة من المخاوف منها زيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني كما تحد أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة من الإقبال على المخاطرة.

وهبط المؤشر الأوروبي الفرعي للإنشاءات ومواد البناء 2.1 بالمئة.

وتراجع سهم شركة كينج سبان الأيرلندية لعزل المباني 12.9 بالمئة فيما انخفض سهمي شركتي روك وول الدنمركية وسان جوبان الفرنسية بأكثر من 5%.

حزب ماكرون يخسر أغلبيته بالبرلمان الفرنسي بـ 245 مقعداً

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان الفرنسي الأحد، بحصوله على 245 مقعدًا في المجلس المؤلف من 577 مقعدًا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقًا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الإثنين.

ويعني ذلك أن تحالف «معًا» بعيد جدًا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا).

في المقابل فاز تحالف اليسار بـ135 مقعدًا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدًا، بحسب إحصاء لوكالة «فرانس برس» بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.