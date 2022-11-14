الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم من قطاع التعدين

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين الصباحية، حيث ارتفعت أسهم شركات التعدين على أمل ارتفاع الطلب من الصين، في حين ساد الحذر بعد تصريحات أحد كبار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأن البنك لن “يخفف” حربه ضد التضخم، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب أسبوعية فيما يقرب من ثمانية أشهر يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الموارد الأساسية 0.7 % إذ بقيت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر وسط إجراءات داعمة من الحكومة الصينية لقطاع العقارات المتعثر.

وقال محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن الأسواق يجب أن تنتبه الآن إلى “نقطة النهاية” لزيادات أسعار الفائدة وليس وتيرة كل خطوة، وإن نقطة النهاية لا تزال على الأرجح “بعيدة المنال”.

وقفز سهم إنفورما بي.إل.سي البريطانية لتنظيم الفعاليات 5.5 % ليصبح الأعلى بالمؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله