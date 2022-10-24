الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم من تباطؤ رفع أسعار الفائدة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين بدعم من الآمال في نجاح الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل يتضمن قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 1.3 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، وتصدرت أسهم قطاعات السفر والترفيه والبيع بالتجزئة والمصرفية المكاسب.

كما انتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الجمعة الماضية بعد أن رجح تقرير أن يناقش مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر ..

ومع ذلك، سجل مؤشر “فاينانشال تايمز 100” الرئيسي في المملكة المتحدة أداءا ضعيفا مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أنباء عن انسحاب بوريس جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام ريشي سوناك.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الإيطالية 1.4 % بعد أن أدت جورجيا ميلوني اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا يوم السبت.

كما صعد سهم فيليبس 1% بعد أن قالت شركة المعدات الطبية الهولندية إنها تتوقع إلغاء نحو أربعة آلاف وظيفة في إطار محاولة لتبسيط المنظومة.

وهبطت أسهم شركة بروسوس الهولندية للاستثمار في التكنولوجيا عشرة بالمئة تقريبا، مقتفية أثر الأداء الضعيف لعمالقة التكنولوجيا في هونج كونج، بعد أن زاد فريق القيادة الذي كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عنه المخاوف من التضحية بالنمو الاقتصادي من أجل السياسات التي تحركها الأيديولوجية.