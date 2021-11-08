بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم من قطاعات السلع الأولية

توقعات بانحسار التضخم العام القادم
أيمن عزام 9:48 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 9:48 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع الأثنين بدعم من مكاسب قطاعات السلع الأولية .
وذلك على الرغم من أن المكاسب قيدتها أرباح ضعيفة من بضع شركات وغياب إشارات مهمة بشأن اتجاه السوق.

صعود قطاعات السلع الأولية


وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع طفيف عند 483.61 نقطة، وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة في مقدمة الرابحين.
وصعدت أسعار النفط والمعادن الصناعية بفعل زيادة محتملة في الطلب بعد أن أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون ضخم للبنية التحتية.
وأظهر مسح أيضا أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت في نوفمبر  للمرة الأولى منذ يوليو، مع توقع المستثمرين أن اختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار سيعطلان الاقتصاد بشكل مؤقت فقط.
وسجل ستوكس 600 مستويات مرتفعة جديدة في كل جلسات الأسبوع الماضي بفضل سلسلة أرباح قوية للشركات وتنامي التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.
وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا مستقرة، بينما قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي إن التضخم سينحسر العام القادم وسيظل ضعيفا في الأجل المتوسط.

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بقلم أيمن عزام

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