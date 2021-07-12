الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم قطاعي المرافق والعقارات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية، إذ يسعى المستثمرون إلى الأمان في القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات بسبب المخاوف المستمرة من أن انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يقوض التعافي الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة سلالات كورونا الجديدة ترخي بظلالها على التعافي الاقتصادي0.2% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مواصلا مكاسبه بعد انتعاش قوي يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم المرافق والعقارات والخدمات المالية بما بين 0.5% و1%، بينما انخفضت أسهم البنوك والتعدين والسيارات الحساسة للاقتصاد.

سلالات كورونا الجديدة ترخي بظلالها على التعافي الاقتصادي

حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين السبت الماضي من سلسلة أخطار ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا في ظل عدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل.

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي “قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح” في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الازمة لم تنته بعد.

وتواصل المتحورة دلتا الشديدة العدوى تفشيها في انحاء العالم وتتسبب بطفرات وبائية جديدة في آسيا وإفريقيا وتزيد من اعداد الإصابات في اوروبا والولايات المتحدة.

وكرر وزراء المال في بيانهم السبت الماضي، عزمهم على “مواصلة دعم النهوض عبر تجنب التخلي في شكل سابق لاوانه عن إجراءات دعم” الاقتصاد.

كذلك، تعهد وزراء المال وحكام المصارف المركزية “الحفاظ على الاستقرار المالي وقدرة الموازنات على الصمود على المدى الطويل”، في إشارة الى اجراءات الانعاش التي اتخذتها الحكومات.