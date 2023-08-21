الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية

استهلت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الإثنين مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية بفضل أداء قوي لسهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وصعد مؤشر شركات الطاقة واحدا بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام إذ محا شح المعروض العالمي الناجم عن تراجع الصادرات من السعودية وروسيا أثر المخاوف إزاء نمو الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6% مع صعود أسهم نوفو نورديسك 1.3 % بعدما رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4 % في التعاملات المبكرة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو.