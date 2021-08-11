بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط موسم إيجابي لأرباح الشركات

حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية مؤخرا
أيمن عزام 9:50 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 9:50 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء وسط تفاؤل بشأن موسم إيجابي لأرباح الشركات .

وسجلت الأسهم  مستويات قياسية جديدة وأطول سلسلة مكاسب لها في شهرين.

ويجئ هذا بينما أدى تباطؤ زيادة التضخم في الولايات المتحدة إلى تهدئة القلق حيال تشديد السياسة النقدية.

موسم إيجابي لأرباح الشركات

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي وسط مكاسب قادتها شركات التجزئة والبنوك والأسهم العقارية.

اقرأ أيضا  أرباح أرامكو السعودية تقفز إلى 25 مليار دولار خلال الربع الثاني

وصعد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 250 للشركات المتوسطة في بريطانيا إلى ذروتين جديدتين.

وسجلت الأسهم العالمية أيضا مستوى قياسيا مرتفعا على خطى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا إلى تقليص مشتريات السندات.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من نتائج قوية لـ«سيمنس»

حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية مؤخرا، متجاهلة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وقفزة في الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لاسيما في آسيا والولايات المتحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مصر للأسمنت – قنا تحقق صافي أرباح بقيمة 69 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021

شريف عمر 7:14 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-8-2021

رجب عزالدين 6:00 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

مستشفى النزهة تقفز بأرباحها إلى 29.4 مليون جنيه فى 6 أشهر

رجب عزالدين 5:36 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

البورصة المصرية تغلق الأسبوع على صعود طفيف بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

رجب عزالدين 4:10 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-8-2021

المال - خاص 3:30 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«كونتكت القابضة» تقفز بأرباحها إلى 227.7 مليون جنيه فى ستة أشهر

رجب عزالدين 2:34 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21