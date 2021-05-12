الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط مكاسب لقطاع الطاقة

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال عامين

صعدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء تقودها مكاسب لقطاع الطاقة مع تسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين بينما غطت تقارير أرباح قوية للشركات وعلامات على تعاف اقتصادي سريع في المنطقة على زيادة كبيرة في الأسعار في الولايات المتحدة.

مكاسب لقطاع الطاقة

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة بعد هبوطه اثنين بالمئة في جلسة الثلاثاء عندما عانت الأسهم الأوروبية أسوأ موجة مبيعات هذا العام.

وصعد مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية اثنين بالمئة بدعم من قفزة في أسعار الخام قادتها علامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة بشأن الطلب على الطاقة، وهو ما دفع أيضا المؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن للصعود 0.8 بالمئة، بحسب “رويترز”.

وأظهرت بيانات أن اقتصاد بريطانيا نما 2.1 بالمئة متجاوزا التوقعات في مارس مقارنة مع فبراير .

وتجاهلت البورصات الرئيسية في أوروبا أيضا قراءة قوية على نحو مفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة دفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى هبوط حاد.

وقدمت شركات التعدين أكبر دفعة مع صعود أسهم جلينكور وأنجلو أمريكان وريو تينتو حوالي واحد بالمئة لكن منها مع استمرار ارتفاع اسعار السلع الأولية.

ومن المتوقع الآن أن تصعد أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 90.2% في الربع الأول، بحسب بيانات ريفنتف، صعودا من توقعات للنمو بلغت 83.1% الأسبوع الماضي.

وقفزت أسهم بنك كوميرزبنك بنسبة 8.6% بعد أن حققت أرباح في الربع الأول فاقت التوقعات ورفعت النظرة المستقبلية لإيراداتها.

وهبطت أسهم شركة يوبيسوفت الفرنسية لألعاب الفيديو بنسبة 11.1% بعد أن حذرت من تراجع أرباحها التشغيلية خلال العام المالي الحالي.