الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط تفاؤل حيال نتائج قوية

عاودت الأسهم الأوروبية الارتفاع الأربعاء بعد تراجع هو الأسوأ لها هذا العام، إذ ساد تفاؤل حيال نتائج قوية مما طغى على زيادة سريعة في إصابات كوفيد-19 ببعض الدول.

تفاؤل حيال نتائج قوية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد نوبة بيع لجني الأرباح الثلاثاء تراجع فيها 1.9 بالمئة. سبق ذلك موجة صعود دامت لسبعة أسابيع متتالية.

أعطت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الدعم للمؤشر، حيث قفز سهم روش السويسرية لصناعة الدواء 3% بعد أن توقعت الشركة زيادة قوية في الطلب على عقاقيرها حتى نهاية 2021.

وقفز سهم «أيه.إس.إم.إل» لمعدات أشباه الموصلات 4.1 بالمئة مما رفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، مستندة إلى طلب قوي وسط نقص عالمي في شرائح الكمبيوتر.



وزاد سهم منافستها الأصغر أيه.إس.إم إنترناشونال 1.2 بالمئة بفضل توقعات لزيادة في طلبيات الربع الثاني.



وبحسب بيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية ارتفاعا قياسيا سيبلغ 61 بالمئة في الربع الأول من 2021، وهو ما سيكون تفوقا نادرا للشركات الأوروبية على نظيرتها الأمريكية.



وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى آي.جي، «تدرك (الأسواق رغم ذلك) أن موسم النتائج ربما مازال ينطوي على بعض التراجع الجديد إذ تجد الشركات صعوبة في تقديم مبررات إيجابية لمزيد من الصعود في أسعار أسهمها.

وتخطى الاتحاد الأوروبي الأربعاء واحد من آخر الصعوبات الكبرى التي تعرقل إطلاق صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو.

وصعدت أسهم بيت الموضة الألماني هوجو بوس بنسبة 6.7% لتصل إلى قمة عام وسط تقارير إعلامية أشارت إلى اهتمام بالاستحواذ على الشركة من شركات عديدة منها شركة ال.في.أم.اتش الفرنسية لتصنيع الكماليات.

وتصدرت شركتي هاينكن ثاني أكبر منتج للبيرة في العالم وشركة كيرنج الفرنسية للكماليات قائمة الصاعدين بعد إصدارهما نتائج إيجابية.

وتصدر نادي يوفنتس الإيطالية لكرة القدم قائمة الهابطين، إذ تراجعت أسهمه بنسبة 13.7% بعد أن قال مؤسس دوري السوبر الأوروبي ورئيس نادي يوفنتس اندريا اجنلي إن دوري السوبر الأوروبي لن يكون بوسعه الاستمرار بعد انسحاب ستة أندية انجليزية.