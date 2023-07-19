الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط تراجع قطاعات التعدين والتكنولوجيا

أظهرت بيانات "يوروستات"، ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأكثر من التقدير الأولي في يونيو

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط تراجع قطاعات التعدين والتكنولوجيا
أيمن عزام

أيمن عزام

8:39 م, الأربعاء, 19 يوليو 23

صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% أو نقطة واحدة إلى 461.9 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات التعدين والتكنولوجيا .

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 1.80% (+134 نقطة) إلى 7588 نقطة، وفي حين زاد “كاك” الفرنسي 0.1% (+7 نقاط) عند 7326 نقطة، تراجع “داكس” الألماني بنفس النسبة أو (-16 نقطة) عند 16108 نقطة.

وأظهرت بيانات “يوروستات”، ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأكثر من التقدير الأولي في يونيو، حيث زاد المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين –باستثناء الطاقة والغذاء- بنسبة 0.4% خلال الشهر بدلًا من 0.3% المتوقعة.  

لكن من ناحية أخرى، تراجع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين أدنى مستوى 5% بعد تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بشأن ذروة أسعار الفائدة التي سيحددها بنك إنجلترا من 6% إلى 5.75%، بعد تباطؤ التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.

أيمن عزام

أيمن عزام

8:39 م, الأربعاء, 19 يوليو 23