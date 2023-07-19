الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط تراجع قطاعات التعدين والتكنولوجيا

صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% أو نقطة واحدة إلى 461.9 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات التعدين والتكنولوجيا .

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 1.80% (+134 نقطة) إلى 7588 نقطة، وفي حين زاد “كاك” الفرنسي 0.1% (+7 نقاط) عند 7326 نقطة، تراجع “داكس” الألماني بنفس النسبة أو (-16 نقطة) عند 16108 نقطة.

وأظهرت بيانات “يوروستات”، ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأكثر من التقدير الأولي في يونيو، حيث زاد المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين –باستثناء الطاقة والغذاء- بنسبة 0.4% خلال الشهر بدلًا من 0.3% المتوقعة.

لكن من ناحية أخرى، تراجع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين أدنى مستوى 5% بعد تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بشأن ذروة أسعار الفائدة التي سيحددها بنك إنجلترا من 6% إلى 5.75%، بعد تباطؤ التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.