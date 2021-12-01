بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط المخاوف بشأن «أوميكرون»

بيانات أسعار المنازل في بريطانيا أظهرت صعود الأسعار خلال نوفمبر بنحو 10%
أيمن عزام 11:45 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:45 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة تداولات اليوم (الأربعاء)، وسط تقلبات بسبب المخاوف حول أوميكرون وتأثيره على الأسواق المالية والاقتصاد.

وجاءت مكاسب البورصات الأوروبية في أولى جلسات ديسمبر بعد صدور بيانات أسعار المنازل في بريطانيا والتي أظهرت صعود الأسعار خلال نوفمبر بنحو 10% على أساس سنوي.

تزايد المخاوف بشأن أوميكرون

على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا –أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- بنحو 0.3% خلال أكتوبر على أساس شهري، على عكس توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل ارتفاع 1.0%.

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وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو ارتفاعًا إلى 58.4 نقطة في نوفمبر الماضي، مقابل 58.3 نقطة في أكتوبر السابق له، ومقارنة بتوقعات تسجيل 58.6 نقطة.

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.7% أو ما يعادل 8 نقاط تقريبًا ليصل إلى 470.8 نقطة.

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 1.5% (+109 نقاط) عند 7168 نقطة.

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 وارتفع “داكس” الألماني بنحو 2.5% (+372 نقطة) مسجلًا 15.472 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنحو 2.4% (+160 نقطة) إلى 6881 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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