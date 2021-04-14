الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط أرباح شركة ساب للبرمجيات

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بدعم من أرباح شركة ساب للبرمجيات وشركة ال.في.ام.اتش الفرنسية للكماليات.

صعود أرباح شركة ساب

ومقابل هذا، تراجعت الأسهم الألمانية بعد أن قالت مصادر أن المعاهد الاقتصادية في البلاد خفضت توقعات إجمالي الناتج المحلي لعام 2021.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% مبتعدا عن قممه القياسية بنسبة 0.2% فقط.

وتعافت المبيعات وارتفعت أسهم شركة ام.في.ام.اتش إلى قمم قياسية، مما حفز تحقيق مكاسب لشركات الكماليات الأخرى.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%. وقالت مصادر أن المعاهد الأقتصادية ستخفض تقديراتها المشتركة للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 3.7% نزولا من 4.7%، وذلك بسبب إطالة أمد إغلاقات كوفيد-19.

وكشفت البيانات تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو في فبراير، بما في ذلك في ألمانيا، مما خفض توقعات النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقفزت أسهم شركة ساب الألمانية بنسبة 1.1% بعد أن رفعت توقعات إيراداتها لعام 2021 بعد أن أوردت زيادة فصلية في مبيعاتها السحابية.

بيانات جيدة من البنوك الأمريكية

وتحسنت الثقة بفعل النتائج الجيدة الصادرة من البنوك الأمريكية الكبرى جي.بي.مورجان تشيس وجولدمان ساكس وويلز فارجو.

وساعدت الأرباح على تبديد المخاوف بخصوص انتكاسة محتملة في برنامج التطعيم المضاد لمرض كوفيد-19 بعد أن قالت شركة جونسون اند جونسون إنها ستأخر توزيع اللقاح في أوروبا.

وكانت الأسهم الأوروبية قد حلقت خلال الأيام الماضي عند قممها القياسية بدعم من آمال تحقيق موسم جيد للإيرادات الفصلية، وكذلك التعافي السريع في الاقتصاد الأمريكي برغم تجدد إصابات جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تقفز أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستوكس 600 بنسبة 55.7% في الربع الأول، بحسب بيانات ريفنتف.

وهبطت أسهم شركة تيسكو الأكبر في بريطانيا بنسبة 2% بعد أن أوردت تراجعا بنسبة 20% في أرباح العام كله قبل حساب الضريبة.

وصعدت أسهم شركة إيزي جيت البريطانية للطيران بعد أن قالت إنها تتوقع بدء الطيران اواخر مايو.

وصعدت أسهم شركات التعدين بعد أن أصدر بنك جولدمان ساكس توقعات قوية لصالح شركات تعدين النحاس، مرجحا رفع تصنيف أسهمها وسط سعي المستثمرين المتزايد للتعرض إلى المعدن الأحمر.