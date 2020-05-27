الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء.. والأنظار تتجه إلى خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودًا في تداولات اليوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على خطة تحفيز جديدة للاتحاد الأوروبي، بينما كبح تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب هونج كونج التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي، وفقا ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% في التعاملات المبكرة، وقادت المكاسب أسهم البنوك وشركات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات.

كما صعد مؤشر “ستوكس” لأسهم منطقة اليورو بنسبة 0.4% مع اتجاه المفوضية الأوروبية لكشف النقاب عن خطة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي من تداعيات فيروس كورونا بمزيج من المنح والقروض والضمانات تتجاوز قيمتها تريليون يورو.

وتضررت الأسواق الآسيوية بعد احتجاجات جديدة في هونج كونج بسبب قوانين جديدة للأمن القومي اقترحتها بكين، في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد قوي على تحرك الصين بحلول نهاية الأسبوع.

وقفز سهم شركة “نوكيان تايرز” لإطارات السيارات الفنلندية بنسبة 17%؛ ليتصدر مؤشر “ستوكس 600” بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد.

وهبط سهم شركة “انفنيون تكنولوجيز” لصناعة الرقائق بنسبة 2%، بعدما جمعت نحو 1.06 مليار يورو (1.16 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة لتمول جزئيًا الاستحواذ على شركة “سايبرس” لأشباه الموصلات، ومقرها الولايات المتحدة في صفقة قيمتها 10 مليارات دولار.