الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء والأنظار تتجه نحو تصريحات الإحتياطي الفيدرالي

سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية صعودا خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، لتحذو بذلك حذو نظيراتها الآسيوية بالرغم من استمرار الحذر بعد بيانات محبطة لنشاط المصانع بالصينظت، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات بشأن موقف السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحققت الأسهم مكاسب واسعة النطاق دفعت المؤشر الأوروبي “ستوكس “600 للارتفاع 0.3 % بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وزاد المؤشر نحو 6.4 % في نوفمبر الجاري، متجها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وكانت أسهم شركات المنتجات الفاخرة من أكبر الداعمين للمؤشر خلال اليوم تليها أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة.

لكن أسهم شركات التعدين سجلت أداء أقل إذ انخفضت 0.5 % مع تراجع أسعار خام الحديد والنحاس بفعل مخاوف بشأن الطلب بعدما أظهرت بيانات تراجع أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بالصين في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر تحت وطأة قيود كوفيد-19 الصارمة.

وانخفض سهم ريو تينتو 0.7%. وقالت الشركة إن شحناتها من خام الحديد في 2023 ستكون في نفس نطاقها المتوقع للعام الحالي لكن التكاليف سترتفع.

كما يترقب المستثمرون أيضا بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المتوقع أن تظهر تراجعا على أساس سنوي في نوفمبر.