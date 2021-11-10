الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تقييم بيانات التضخم

اختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع، مع تقييم بيانات التضخم واستمرار صدور نتائج أعمال فصلية للشركات.

تقييم بيانات التضخم

وشهد سهم “ماركس أند سبنسر” ارتفاعًا بنحو 16.5% في ختام الجلسة، بعد إعلان شركة التجزئة تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو نقطة واحدة ليغلق عند 483.7 نقطة.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+66 نقطة) عند 7340 نقطة.

وزاد “داكس” الألماني بنحو 0.2% (+27 نقطة) مسجلًا 16.067 ألف نقطة.

وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة هامشية بلغت 0.03% (+ نقطتين) إلى 7045 نقطة.

وكشفت بيانات أمريكية أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة سجل 6.2% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 1990.

وفي أوروبا أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني اليوم استقرار معدل التضخم عند 0.5% خلال أكتوبر، بما يطابق توقعات الأسواق والقراءة الأولية للمؤشر.