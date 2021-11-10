بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تقييم بيانات التضخم

صعد سهم “ماركس أند سبنسر” بنحو 16.5%
أيمن عزام 9:49 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 9:49 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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اختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع، مع تقييم بيانات التضخم واستمرار صدور نتائج أعمال فصلية للشركات.

تقييم بيانات التضخم

وشهد سهم “ماركس أند سبنسر” ارتفاعًا بنحو 16.5% في ختام الجلسة، بعد إعلان شركة التجزئة تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو نقطة واحدة ليغلق عند 483.7 نقطة.

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كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+66 نقطة) عند 7340 نقطة.

 وزاد “داكس” الألماني بنحو 0.2% (+27 نقطة) مسجلًا 16.067 ألف نقطة.

 وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة هامشية بلغت 0.03% (+ نقطتين) إلى 7045 نقطة.

وكشفت بيانات أمريكية أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة سجل 6.2% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 1990.

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وفي أوروبا أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني اليوم استقرار معدل التضخم عند 0.5% خلال أكتوبر، بما يطابق توقعات الأسواق والقراءة الأولية للمؤشر.

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بقلم أيمن عزام

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