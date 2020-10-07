بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تعليق محادثات التحفيز الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء مع تعليق محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.
محمد عبد السند 12:06 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 12:06 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في مستهل جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية مع تعليق محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.

وارتفع قطاع المشروبات والغذاء بنحو 0.8 بالمائة بينما تراجعت أسهم السفر والترفيه بنحو 0.6 %.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط متابعة المستثمرين لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسلبه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” أمس الثلاثاء تأجيل محادثات التحفيز مع الديمقراطيين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء مع تعليق محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.

وارتفع قطاع المشروبات والغذاء بنحو 0.8 %بينما تراجعت أسهم السفر والترفيه بنحو 0.6 %.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط متابعة المستثمرين لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر “تويتر” بالأمس تأجيل محادثات التحفيز مع الديمقراطيين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.

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ترامب يخيب آمال المستثمرين

وأصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آمال المستثمرين المتصاعدة في التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز بالخيبة.

وأوقف الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من أنحاء البلاد قبيل موسم الإنفلونزا.

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وكتب ترامب على تويتر بعد يوم من مغادرته المستشفى الذي كان يعالج فيه من كوفيد-19 “أمرت ممثليَّ بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وسنسن بعد فوزي مباشرة مشروع قانون تحفيز كبيرا يركز على الأمريكيين الكادحين والشركات الصغيرة”.

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بقلم محمد عبد السند

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