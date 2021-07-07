بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع تعافي أسهم السلع

صعدت أسهم شركة ساب للتكنولوجيا بنسبة 3.5%
أيمن عزام 10:41 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 10:41 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية  في ختام تعاملات الأربعاء مع تعافي أسهم السلع الأولية من انخفاضات حادة في الجلسة السابقة بينما أبقى تراجع عوائد السندات على الدعم لأسهم شركات التكنولوجيا العالية القيمة.

تعافي أسهم السلع

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8%، بعد يوم من قطعه نوبة مكاسب استمرت  ثلاث جلسات متتالية.

وأدت مخاوف بخصوص الاقتصاد العالمي إلى صعود سوق السندات ودفع عوائد السندات الأمريكية وفي منطقة اليورو للانخفاض.

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وواصلت عوائد السندات التراجع اليوم الأربعاء مما دفع أسهم شركات التكنولوجيا للصعود بنسبة واحد في المئة وأسهم البنوك للتراجع 0.2%.

وقدمت ساب، شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في أوروبا، أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600 مع صعود أسهمها 3.5% وساعدت في تسجيل المؤشر داكس الألماني أفضل جلسة له في سبعة أسابيع ليغلق مرتفعا 1.2%.

وساعد ارتفاع أسعار النحاس وخام الحديد في صعود أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.3% بعد هبوطها 2.5% في جلسة الثلاثاء.

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وتضررت أسهم شركات النفط والغاز من تراجع أسعار الخام.

وجاء قطاع السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشره 1.5% بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في إنهاء القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وينتظر المستثمرون صدور محضر جلسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ أنه سيلقي الضوء على موعد البدء في تخفيض مشتريات الأصول.

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ويتوقع المحللون تحقيق شركات مؤشر ستوكس 600 قفزة في أرباحها بنسبة 108.6% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق.

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بقلم أيمن عزام

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