بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع بدء موسم نتائج الأعمال

أعلن بنك “جيه بي مورجان” تحقيق أرباح أفضل من التوقعات في الربع الثالث
أيمن عزام 10:53 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 10:53 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا في ختام جلسة الأربعاء، مع بدء موسم نتائج الأعمال ووسط رصد المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

بدء موسم نتائج الأعمال

وأظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 5.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مرتفعاً من 5.3% في أغسطس السابق له.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.4% في أغسطس وهو مستوى أقل هامشيًا من التوقعات عند 0.5%، كما أنه أقل بنحو 0.8% من مستويات فبراير 2020 أي قبل بداية جائحة “كورونا” مباشرة.

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وأعلن بنك “جيه بي مورجان” تحقيق أرباح أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، مع ترقب نتائج أعمال “جولدما ساكس” و”بنك أوف أمريكا” و”مورجان ستانلي” هذا الأسبوع.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو 3 نقاط ليغلق عند 460 نقطة.

وصعد “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+11 نقطة) إلى 7141 نقطة.

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 وزاد “داكس” الألماني بنحو 0.7% (+102 نقطة) مسجلًا 15.249 ألف نقطة.

 وارتفع “كاك” الفرنسي 0.7% (+49 نقطة) عند 6597 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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