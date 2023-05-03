الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء قبيل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء، إذ تحول المستثمرون للتفاؤل حيال إمكانية أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى توقف في دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 14 شهرا بعد رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة في وقت لاحق من يوم‭ ‬الأربعاء.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم شركات النفط والغاز مكاسب المؤشر بارتفاعها 0.6%، متعافية من خسائرها في جلسة يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسهم شركات السيارات 0.8%.

يتوقع المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل‭‭‭ ‬‬‬رفع الفائدة ربع نقطة أساس في نهاية أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية الذي يجرى على مدار يومين.

ومن المقرر صدور البيان الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وأن يتحدث رئيس المجلس جيروم باول إلى صحفيين لمدة نصف ساعة في وقت لاحق.