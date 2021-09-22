الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء جراء تصريحات إيفرجراند الصينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع، وذلك بفضل تصريحات إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون التي قالت إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة.

تصريحات إيفرجراند الصينية

ومقابل هذا، قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعا، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء “رويترز”.

وقفزت أسهم إيفرغراند المدرجة في فرانكفورت 15.1 في المئة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها بعدة سنوات في الجلسة السابقة.



قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسدد مدفوعات فوائد على سنداتها المحلية، مما هدأ من قلق المستثمرين بشأن تداعيات مشكلاتها المالية.

ومما دعم مؤشر السفر والترفيه، قفز سهم إنتين 8.2 في المئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن كشفت شركة المقامرة البريطانية عن عرض استحواذ بقيمة 22.4 مليار دولار من “درافت كينجز” التي مقرها بوسطن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، مواصلا الانتعاش الذي حققه أمس (الثلاثاء)، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضا.