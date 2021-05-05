الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بقيادة أسهم الموارد الأساسية

سجلت سوق الأسهم الأوروبية الأربعاء أفضل يوم لها في حوالي شهرين، مع تسجيل أسهم الموارد الأساسية أعلى مستوى في عشرة أعوام بينما أظهرت بيانات أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع في أبريل.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8%، ماحيا كل خسائره البالغة 1.4% التي مني بها في جلسة الثلاثاء عندما تسبب القلق من احتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في هبوط حاد لأسهم شركات التكنولوجيا عالية القيمة.



وأغلق مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية مرتفعا 2.7% بعد هبوط بلغ 3.7% في الجلسة السابقة.

صعود أسهم الموارد الأساسية





وقفز مؤشر أسهم شركات الموارد الأساسية 4.7% إلى أعلى مستوى في عشر سنوات بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتعدين مسجلة في لندن مع صعود أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في عقد وسط أجواء تفاؤل بتعاف سريع للاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر أيضا أفضل يوم له في حوالي عام.



وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 3.2%، وهو أفضل أداء لها في يوم واحد منذ منتصف فبراير، مع استفادة أسعار النفط من توقعات بتعافي الطلب في حين قفز مؤشر أسهم شركات التشييد ومواد البناء 2.9% إلى مستوى قياسي مرتفع.

وتسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو في أبريل وسط عودة قطاع الخدمات للنمو متجاهلا تجدد الإغلاقات، بحسب أحد المسوح.

واستفادت الأسهم الحساسة للنمو من توقعات التعافي الاقتصادي، وقادت المكاسب البنوك والسفر والترفيه والموارد الأساسية خلال العام الجاري.

وتعززت الثقة كذلك بفضل موسم الأرباح القوي خلال الربع الأول.

ومن المتوقع الآن أن تصعد أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 83.1% في الربع الأول، بحسب بيانات ريفنتف، صعودا من توقعات صدرت الأسبوع الماضي بنمو نسبة 71.3%.

وقفزت أسهم شركة رشنال الألمانية لأجهزة الطبخ بنسبة 12.7% لتصل إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت نتائج فاقت التوقعات في الربع الأول.

وصعدت أسهم شركة ستالنتس لتصنيع السيارات بنسبة 7.0% بعد أن أوردت إيرادات فصلية فاقت التوقعات، لكنها حذرت من أن نقص أشباه الموصلات في العالم سيؤثر على الانتاج خلال الربع السنوي الجاري بحدة أكبر.

وهبط سهم شركة ديلفرو هيرو بنسبة 4.2% بعد أن باع الملاك السابقون لشركة ووا برازرز أسهما بقيمة 1.25 مليار يورو في الشركة المختصة بتوصيل الطعام عبر الانترنت.