الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها في 2021

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل حوالي 2% أمس الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام، إذ طغت نتائج أعمال قوية وبوادر تعاف اقتصادي سريع على مخاوف حيال ارتفاع فائق السرعة للأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل حوالي 2% أمس الثلاثاء مع بيع مستثمرين أصول عالية المخاطر نتيجة مخاوف من أن يقود ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لأبريل التي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء. وجاءت البيانات من ألمانيا وفرنسا متفقة مع التوقعات إلى حد كبير.

ومن المتوقع الآن أن ترتفع الأرباح في أوروبا 90.2 % الربع الأول من العام وفقا لبيانات “رفينيتيف آي.بي.إي.إس” مقارنة مع توقعات لنمو 83.1 % في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم “كومرتس بنك” الألماني 5.4 % بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات ورفع توقعات الإيرادات.

ارتفاع معدل التضخم في أمريكا خلال مارس

كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بأكبر وتيرة منذ أغسطس 2012 خلال مارس الماضي.

وكشفت بيانات صادرة اليوم لـ “مكتب إحصاءات العمل الأمريكي” عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة 0.6% في الشهر الماضي على أساس شهري بعدما زاد بنسبة 0.4% في فبراير السابق له، ومقابل توقعات ارتفاعه بنحو 0.5%.

وقفز المؤشر 2.6% خلال مارس الماضي على أساس سنوي.

أما معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين فزاد 0.3% في مارس على أساس شهري، بعد ارتفاعه هامشيًا بنحو 0.1% في فبراير.

كما صعد مؤشر أسعار البنزين بنسبة 9.1% في مارس، بينما ارتفعت أسعار الغذاء هامشيًا 0.1% خلال نفس الفترة.