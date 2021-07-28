بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من تقارير أرباح مشجعة

قفز سهم باركليز البريطاني 4%
أيمن عزام 10:52 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 10:52 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية ، الأربعاء ، إذ ساعدت تقارير أرباح مشجعة من بنك باركليز البريطاني ومجموعة كيرينج الفرنسية في التغلب على مخاوف المستثمرين حيال حملة تنظيمية صينية أثارت قلق السوق هذا الأسبوع.

صدور تقارير أرباح مشجعة

وصعد سهم دويتشه بنك الألماني 3.9% بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما قفز سهم باركليز البريطاني 4% بعد أن أعلن استئناف التوزيعات إثر أرباح فاقت التوقعات للنصف الأول من السنة.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة بعد جلستين من الخسائر.

وصعد سهم باركليز اثنين بالمئة بعد أن أعلن عن استئناف التوزيعات بعد تسجيل أرباح فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

وارتفع أيضا سهم دويتشه بنك بعد أن أعلن عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

ولقي قطاع التكنولوجيا دعما من زيادة 3.8 بالمئة في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي كاب-جيمني بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للعام 2021.

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واستفاد قطاع التكنولوجيا من زيادة 4.1% في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي كاب-جيمني إثر رفع توقعات الشركة لعام 2021.

وتقدم سهم ويز إير 4.4% بعد أن توقعت ارتفاع السعة الاستيعابية إلى ما بين 90 و100% من مستويات ما قبل الجائحة في يوليو وأغسطس.

وعلى صعيد الخسائر، نزل سهم مورد أشباه الموصلات الهولندي إيه.إس.إم 2.9% رغم توقع الشركة نمو الإيرادات في الفصول المقبلة. 

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بقلم أيمن عزام

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