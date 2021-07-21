الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية لشركات قيادية

نزل سهم ساب، أعلى شركة تكنولوجيا أوروبية من حيث القيمة، بنسبة %3.2

سجل المؤشر القياسي لأوروبا أفضل جلسة في 11 أسبوعا اليوم الأربعاء، بدعم من نتائج إيجابية لشركات أوروبية قيادية .

واستمر التعافي من خسائر حادة تكبدها المؤشر الاثنين، بينما انتعشت أسهم السفر بعد أسابيع من الانخفاض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7%، مواصلا مكاسب محدودة حققها يوم الثلاثاء الماضي، وقفزت أسهم السفر والترفيه 3.7% بعد أن تضررت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19.

وزاد سهم إيه.إس.إم.إل هولدينج الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات 3.1% واقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في 2021 وأعلنت عن خطة جديدة لإعادة شراء أسهم.

نتائج إيجابية لشركات أوروبية

وقاد سهم توله السويدية لصناعة معدات النقل الارتفاع في المؤشر ستوكس 600 بعد نتائج أعمال فاقت التوقعات للربع الثاني، بينما قفز سهم نيكست البريطانية لبيع الأزياء بالتجزئة 7.5% بفضل رفع الشركة توقعات الأرباح.

وساعد ارتفاع عوائد السندات المتضررة بشدة في السابق في أن تسجل البنوك أفضل جلسة في أكثر من أربعة أشهر.

وساعدت تقارير الأرباح الإيجابية في أن يتجاهل المستثمرون المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي في أجزاء كثيرة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والتي تعاني جراء ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل سهم أعلى شركة تكنولوجيا أوروبية من حيث القيمة ساب %3.2 إذ خاب أمل المستثمرين بعدما لم ترفع الشركة توقعات الإيرادات والأرباح أكثر.

ونزل سهم نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية 0.7% على الرغم من أن صافي الربح الأساسي للشركة في الربع الثاني فاق التوقعات.