الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من شركات الطاقة

قفزت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء لمستوى قياسي جديد، بدعم من أسهم شركات الطاقة والشركات الاستهلاكية.

وساهمت البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من الولايات المتحدة في تعزيز ثقة المستهلكين في ليلة تداول هادئة.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليصل إلى مستوى قياسي عند 451 نقطة.

وأظهرت البيانات تحقيق توسع قوي في نشاط المصنع الأمريكي والأوروبي في مايو مما رفع الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية جديدة الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية الجمعة القادمة بحثا عن تأكيد بتحقيق تعافي صلب في الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم.

صعود أسهم شركات الطاقة

وصعدت أسهم شركات البترول والغاز بنسبة 0.9% لتقود المكاسب القطاعية في أوروبا وسط توسع مكاسب أسعار الخام بعد أن التزمت منظمة الأوبك وحلفائها بخطة تزويد الأسواق بالإمدادات بحذر في يونيو ويوليو.

وتسببت المخاوف بخصوص التضخم المرتفع في تأجيج جولة من التقلبات في الأسواق في مايو.

وشعر المستثمرون ببعض الراحة بفضل تأكيدات صدرت من مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات السعرية مؤقتة.

وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في مايو صعودا من 1.6% في أبريل بدعم من صعود تكاليف الطاقة لأعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي.

وصعد سهم شركة فولفو السويدية بنسبة 3.5% بعد أن اقترح مجلس إدارتها توزيع عوائد بيع شاحنات يو.دي للمساهمين.

وقفز سهم شركة بانج & اولفسن الدنماركية لتصنيع الأعمال التليفزيونية والاستريو بنسبة 9.6% بعد أن طرحت توقعات سنوية متفائلة.