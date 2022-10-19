الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من نتائج شركة أشباه موصلات

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، حيث أعطت نتائج مالية قوية لشركة إيه.إس.إم.إل لأشباه الموصلات دفعة قوية لقطاع شركات التكنولوجيا وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.

وزاد سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 5.5% بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا على أعمالها من عقوبات أمريكية مفروضة على الصين.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.1% مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أمريكية، بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.

ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن “البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات” وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجعت أسهم الشركة 0.3%.