الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من شركات النفط ونتائج قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، إذ ساعدت قفزة في أسهم شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات منها شركة “إنفنيون” للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0821‭ ‬بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 % بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضى.

وقفز سهم شركة “إنفنيون” الألمانية 1.8% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.

وارتفع سهم سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية 15.9 % بعد أن تجاوزت أرباحها المتوقعة في النصف الأول من العام وبعد أن رفعت توقعاتها للأرباح في العام بكامله.

واستمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم إذ أظهرت بيانات أن أسعار منتجات المصانع الصينية سجلت أعلى مستوياتها في 26 عاما الشهر الماضي مما عزز المخاوف من الدخول في حالة تضخم مصحوبة بركود اقتصادى.

13.5 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين في الصين فى أكتوبر

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء، أن أسعار بوابة المصنع في الصين استمرت في الارتفاع في أكتوبر بسبب التأثير المشترك للعوامل الدولية والعرض المحلي المحدود للطاقة والمواد الخام الرئيسية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 13.5 % على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضى.

وارتفع الرقم من 10.7 % على أساس سنوي المسجل في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.5 % في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت دونج لي جيوان الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إنه على وجه التحديد، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام الدولي إلى دفع أسعار الصناعات المحلية المرتبطة بالنفط، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التنقيب عن النفط بنسبة 7.1 % عن شهر سبتمبر.

وبسبب العرض المحدود من الفحم الشهر الماضي، ارتفعت أسعار بوابة المصنع لصناعة تعدين الفحم وغسيله بنسبة 20.1 % على أساس شهري، بينما شهدت صناعة معالجة الفحم نموا بنسبة 12.8%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مواد الإنتاج بنسبة 17.9 %، بزيادة 3.7 نقطة مئوية عن الزيادة المسجلة في سبتمبر.

وقالت دونج إنه من بين 40 قطاعا صناعيا شملهم المسح، سجل 36 قطاعا ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5 % على أساس سنوي في أكتوبر.