بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من شركات النفط ونتائج قوية

زاد المؤشر" ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0821‭ ‬بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 11:44 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 11:44 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، إذ ساعدت قفزة في أسهم شركات النفط ونتائج إيجابية للشركات منها شركة “إنفنيون” للرقائق في تعويض أثر المخاوف المتعلقة بالتضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 0821‭ ‬بتوقيت جرينتش، وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 % بعد دفعة تلقتها أسعار النفط من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضى.

وقفز سهم شركة “إنفنيون” الألمانية 1.8% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية في حين أدت أزمة أشباه الموصلات العالمية إلى رفع الأسعار.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تستقر الإثنين وسط مخاوف بشأن بيانات التضخم الأمريكية

وارتفع سهم سلسلة متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية 15.9 % بعد أن تجاوزت أرباحها المتوقعة في النصف الأول من العام وبعد أن رفعت توقعاتها للأرباح في العام بكامله.

واستمرت المخاوف المتعلقة بالتضخم إذ أظهرت بيانات أن أسعار منتجات المصانع الصينية سجلت أعلى مستوياتها في 26 عاما الشهر الماضي مما عزز المخاوف من الدخول في حالة تضخم مصحوبة بركود اقتصادى.

13.5 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين في الصين فى أكتوبر

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء، أن أسعار بوابة المصنع في الصين استمرت في الارتفاع في أكتوبر بسبب التأثير المشترك للعوامل الدولية والعرض المحلي المحدود للطاقة والمواد الخام الرئيسية.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتباين وصعود مؤشر ناسداك

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 13.5 % على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضى.

وارتفع الرقم من 10.7 % على أساس سنوي المسجل في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.5 % في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت دونج لي جيوان الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء، إنه على وجه التحديد، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام الدولي إلى دفع أسعار الصناعات المحلية المرتبطة بالنفط، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التنقيب عن النفط بنسبة 7.1 % عن شهر سبتمبر.

اقرأ أيضا  «بل كاش» للتمويل الاستهلاكى تضاعف محفظتها إلى 100 مليون جنيه فى 2022

وبسبب العرض المحدود من الفحم الشهر الماضي، ارتفعت أسعار بوابة المصنع لصناعة تعدين الفحم وغسيله بنسبة 20.1 % على أساس شهري، بينما شهدت صناعة معالجة الفحم نموا بنسبة 12.8%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مواد الإنتاج بنسبة 17.9 %، بزيادة 3.7 نقطة مئوية عن الزيادة المسجلة في سبتمبر.

وقالت دونج إنه من بين 40 قطاعا صناعيا شملهم المسح، سجل 36 قطاعا ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5 % على أساس سنوي في أكتوبر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

«سي آي كابيتال» تُحقق طفرة بربحية الـ9 شهور الأولى من العام الجاري وتسجل 1.2 مليار جنيه

أسماء السيد 11:35 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

أرباح أدنوك للحفر تقفز 50% إلى 178 مليون دولار خلال الربع الثالث

أحمد فراج 11:19 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

المصرية للاتصالات : «فودافون مصر» أخطرتنا بتلقي عرض نقل ملكية حصتها إلي «فوداكوم»

أسماء السيد 11:12 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي

أسماء السيد 10:52 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

رغم نمو إيراداتها .. 1.6 مليار دولار خسائر طيران الإمارات فى 6 أشهر

أحمد فراج 10:41 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

مقابل 2.74 مليار دولار.. فوداكوم تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة في فودافون مصر

أحمد فراج 10:03 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21