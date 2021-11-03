الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من تقارير لأرباح الشركات

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء بدعم من تقارير لأرباح الشركات وتعافي قطاع التعدين من خسائره الأخيرة مع صعود أسعار المعادن.

تقارير لأرباح الشركات

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 481.22 نقطة.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في مقدمة الرابحين مع ارتفاع مؤشره 0.9 بالمئة، متعافيا من أدنى مستوى في حوالي شهر.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.0 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الطيران الألمانية عن عودة إلى الأرباح للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كورونا، بدعم من تخفيف قيود السفر.

وارتفع سهم بي.إم.دبليو 1.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة الألمانية لصناعة السيارات أرباحا فصلية فاقت التوقعات، لكنها جددت تحذيرها بشأن النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وخالفت أسهم شركات النفط اتجاه السوق ليتراجع مؤشرها ثلاثة بالمئة بفعل هبوط حاد في أسعار الخام بعد بيانات أشارت إلى قفزة في المخزونات الأمريكية وضغوط على أوبك لزيادة الإمدادات.

ودفعت مكاسب لأسهم التكنولوجيا المؤشر كاك 40 الفرنسي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 6955.10 نقطة.