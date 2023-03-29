الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم قطاع التكنولوجيا وارتفاع «يو.بي.إس»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مقتفية أثر تحسن المعنويات في الأسواق الآسيوية في أعقاب خطط تفكيك مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في حين زادت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري بعدما أعاد تعيين سيرجيو إرموتي رئيسا تنفيذيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، متمشيا مع مكاسب الأسهم الأسيوية.

وصعد سهم يو.بي.إس 2.2% بعدما أعلن البنك السويسري تعيين إرموتي ليتولى قيادة الاستحواذ على بنك كريدي سويس. وارتفع سهم كريدي سويس 2.1%، بينما زاد مؤشرا الخدمات المالية والبنوك نحو واحد بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم إنفينيون الألمانية 5.1% بعدما رفعت شركة صناعة الرقائق توقعاتها للربع الثاني من السنة المالية ولعام 2023 بأكمله. وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.7% متصدرا مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.

وانخفض سهم مرسيدس بنز 1.8% بعد أنباء عن اعتزام صندوق الثروة السيادي الكويتي تقليص حصته في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم.