الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين وسط متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، وسط متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا .

وارتفع سهم “بي بي” 3.6%، بعد موجة من مشتريات الوقود المدفوعة بنقص سائقي الشاحنات والذي تسبب في نفاد الوقود من بعض المحطات في المملكة المتحدة.

متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات في ألمانيا تفوق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ حصل على 25.7% من الأصوات متجاوزًا المحافظين.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنحو 0.2% أو 0.9 نقطة عند 462 نقطة.

في حين ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+11 نقطة) إلى 7063 نقطة.

وصعد “داكس” الألماني 0.3% (+42 نقطة) مسجلًا 15.573 ألف نقطة.

وزاد “كاك” الفرنسي بنحو 0.2% (+12 نقطة) عند 6650 نقطة.

عقب إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية، تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز النتائج الأولية الرسمية بنسبة 25,7 % من الأصوات متفوقا على المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل الذين حققوا نتائج مخيبة تاريخيا.

وصرح زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أولاف شولتز أن الناخبين يريدون أن يكون هو المستشار القادم.

في المقابل وعلى الرغم من نتيجتهم “المخيبة للآمال”، فإن المحافظين يعتزمون أيضا تعيين المستشار القادم، وفق ما قال أرمين لاشيت الذي تحدث إلى جانب ميركل.