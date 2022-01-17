الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بقيادة أسهم قطاع الإعلام

أقر البرلمان الفرنسي أمس جواز سفر للقاح كشرط أساسي لدخول الأماكن العامة

صعدت تعاملات الأسهم الأوروبية خلال جلسة الإثنين، بقيادة أسهم قطاع الإعلام الذي ارتفع بنحو 1.9% ومع متابعة المستثمرين لأخبار الشركات.

وأعلن “أنطونيو هورتا-أوسوريو” رئيس مجلس إدارة “كريدي سويس” استقالته بعد تحقيق داخلي بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس “كورونا”، ودفعت تلك الأنباء سهم المصرف الأوروبي للتراجع بحوالي 2.3% عند الإغلاق.

صعود أسهم قطاع الإعلام

أما عن اجتماع وزراء المالية في مجموعة اليورو، صرح “باسكال دونوهو” رئيس المجموعة ووزير المالية في إيرلندا لشبكة “سي إن بي سي” إن معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو في الوقت الحالي يعد أمرًا متوقعًا، نظرًا للإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة.

وتأثرت تداولات المؤشرات الأوروبية بالبيانات الصادرة في الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – والتي أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بتطورات “كورونا”، أقر البرلمان الفرنسي أمس جواز سفر للقاح كشرط أساسي لدخول الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

فيما أكد وزير الدولة البريطاني “أوليفر دودن” في تصريحات أمس نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية على وجود مؤشرات مشجعة قد تؤدي لرفع القيود المرتبطة بفيروس “كورونا” في إنجلترا نهاية الشهر الحالي.

وشهد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعودًا بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3.3 نقطة ليغلق عند 484 نقطة، كما ارتفع “كاك” الفرنسي 0.8% (+59 نقطة تقريبًا) إلى 7201 نقطة.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.3% (+50 نقطة) ليصل إلى 15.933 ألف نقطة.

سجل مؤشر “فوتسي” البريطاني ارتفاعًا 0.9% أو (+68 نقطة) ليغلق عند 7611 نقطة.