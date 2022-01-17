بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بقيادة أسهم قطاع الإعلام

أقر البرلمان الفرنسي أمس جواز سفر للقاح كشرط أساسي لدخول الأماكن العامة
أيمن عزام 11:53 م, الأثنين, 17 يناير 22 11:53 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت تعاملات الأسهم الأوروبية خلال جلسة  الإثنين، بقيادة أسهم قطاع الإعلام الذي ارتفع بنحو 1.9% ومع متابعة المستثمرين لأخبار الشركات.

وأعلن “أنطونيو هورتا-أوسوريو” رئيس مجلس إدارة “كريدي سويس” استقالته بعد تحقيق داخلي بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس “كورونا”، ودفعت تلك الأنباء سهم المصرف الأوروبي للتراجع بحوالي 2.3% عند الإغلاق.

صعود أسهم قطاع الإعلام

أما عن اجتماع وزراء المالية في مجموعة اليورو، صرح “باسكال دونوهو” رئيس المجموعة ووزير المالية في إيرلندا لشبكة “سي إن بي سي” إن معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو في الوقت الحالي يعد أمرًا متوقعًا، نظرًا للإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية: طروحات شركات القوات المسلحة ستظهر بداية من 2022

وتأثرت تداولات المؤشرات الأوروبية بالبيانات الصادرة في الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – والتي أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بتطورات “كورونا”، أقر البرلمان الفرنسي أمس جواز سفر للقاح كشرط أساسي لدخول الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

اقرأ أيضا  نايل سيتي تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 1.4 دولار للسهم

فيما أكد وزير الدولة البريطاني “أوليفر دودن” في تصريحات أمس نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية على وجود مؤشرات مشجعة قد تؤدي لرفع القيود المرتبطة بفيروس “كورونا” في إنجلترا نهاية الشهر الحالي.

وشهد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي صعودًا بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3.3 نقطة ليغلق عند 484 نقطة، كما ارتفع “كاك” الفرنسي 0.8% (+59 نقطة تقريبًا) إلى 7201 نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تغلق متباينة الخميس بعد بيانات التضخم في أمريكا

وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.3% (+50 نقطة) ليصل إلى 15.933 ألف نقطة.

 سجل مؤشر “فوتسي” البريطاني ارتفاعًا 0.9% أو (+68 نقطة) ليغلق عند 7611 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 17-1-2022

رجب عزالدين 8:01 م, الأثنين, 17 يناير 22

سبيد ميديكال : المحكمة الاقتصادية حجزت دعاوى الرقابة المالية للحكم

رجب عزالدين 5:24 م, الأثنين, 17 يناير 22

أوراسكوم كونستراكشون : مصر وتونس استحوذتا على 55% من عقود الربع الأخير

رجب عزالدين 5:20 م, الأثنين, 17 يناير 22

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 723 مليون جنيه على الأسهم

رجب عزالدين 4:10 م, الأثنين, 17 يناير 22

التجاري الدولي يصدر سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار

دينا مجدي 3:24 م, الأثنين, 17 يناير 22

«راميدا» تحصل على موافقة هيئة الدواء لبدء تصنيع عقار أمريكى ضد «كورونا»

رجب عزالدين 2:21 م, الأثنين, 17 يناير 22