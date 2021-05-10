الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بقيادة شركات التعدين

سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الاثنين وقادت شركات التعدين المكاسب بعد قفزة في أسعار السلع الأولية وتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات وتيسير السياسة النقدية وهو ما عزز أيضا القطاعات التي تستفيد في العادة من تعافي الاقتصاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

صعود شركات التعدين

وصعدت أسهم شركات التعدين مثل ريو تنتو و بي.اتش.بي جروب وجلينكور بنسب تراوحت بين 1.7% و 2.6%.

وصعد مؤشر الصين لعقود خام الحديد والصلب الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها ولامست أسعار النحاس قمم قياسية بدعم من توقعات بتحسن الطلب وسط تراجع الإمدادات.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للاسترشاد بها على ما إذا كانت زيادة قوية في الأسعار ستدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتغيير موقف سياسته النقدية. وعززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم يوم الجمعة توقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول.

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.1% بعد صعود قيمة الجنيه الاسترليني وسط اتجاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإعلان عن مرحلة جديدة من إعادة الفتح وإنهاء الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19.

وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية اتجاه السوق ليغلق مؤشرها منخفضا 1.4 بالمئة بينما هبطت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة 2.4 بالمئة.

وأوردت حوالي ثلثي شركات مؤشر ستوكس 600 نتائج أرباحها في الربع الأول.

وحققت ثلاثة أرباع تلك الشركات أرباحا فاقت التوقعات، بحسب بيانات ريفنتف.

وقفز سهم شركة بيوانتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 8.8% بعد أن كشفت عن خطط لبناء موقع تصنيع للقاحاتها المعتمدة على تكنولوجيا راسل أر.إن.أ في سنغافورا.

وصعد سهم شركة سوسيته جنرال بنسبة 2.9% بدعم من خفض تعرضها للمخاطر في أسواقها العالمية وخطط التركيز على تمويل وتقديم استشارات بخصوص الصفقات.