بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بقيادة شركات التعدين

قفزت أسعار السلع الأولية
أيمن عزام 11:47 م, الأثنين, 10 مايو 21 11:47 م, الأثنين, 10 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الاثنين وقادت شركات التعدين المكاسب بعد قفزة في أسعار السلع الأولية وتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات وتيسير السياسة النقدية وهو ما عزز أيضا القطاعات التي تستفيد في العادة من تعافي الاقتصاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

صعود شركات التعدين

وصعدت أسهم شركات التعدين مثل ريو تنتو و بي.اتش.بي جروب وجلينكور بنسب تراوحت بين 1.7% و 2.6%.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تنتعش الأربعاء بدعم من موجة بيع حادة

وصعد مؤشر الصين لعقود خام الحديد والصلب الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها ولامست أسعار النحاس قمم قياسية بدعم من توقعات بتحسن الطلب وسط تراجع الإمدادات.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للاسترشاد بها على ما إذا كانت زيادة قوية في الأسعار ستدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتغيير موقف سياسته النقدية. وعززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم يوم الجمعة توقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق الأربعاء على صعود جماعى بدفع مشتريات الأجانب

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.1% بعد صعود قيمة الجنيه الاسترليني وسط اتجاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإعلان عن مرحلة جديدة من إعادة الفتح وإنهاء الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19.

وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية اتجاه السوق ليغلق مؤشرها منخفضا 1.4 بالمئة بينما هبطت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة 2.4 بالمئة.

وأوردت حوالي ثلثي شركات مؤشر ستوكس 600 نتائج أرباحها في الربع الأول.

وحققت ثلاثة أرباع تلك الشركات أرباحا فاقت التوقعات، بحسب بيانات ريفنتف.

وقفز سهم شركة بيوانتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 8.8% بعد أن كشفت عن خطط لبناء موقع تصنيع للقاحاتها المعتمدة على تكنولوجيا راسل أر.إن.أ في سنغافورا.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس بقيادة قطاع السفر

وصعد سهم شركة سوسيته جنرال بنسبة 2.9% بدعم من خفض تعرضها للمخاطر في أسواقها العالمية وخطط التركيز على تمويل وتقديم استشارات بخصوص الصفقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

صندوق حماية المستثمر يتيح التصويت الإليكتروني للشركات في انتخاباته غدا‎

منى عبدالباري 11:46 م, الأثنين, 10 مايو 21

«إيديتا» تقفز بأرباحها إلى 102.5 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر

رجب عزالدين 8:37 م, الأثنين, 10 مايو 21

مستشفى كليوباترا تلغى اتفاقية الاستحواذ على «مجموعة ألاميدا»

رجب عزالدين 7:28 م, الأثنين, 10 مايو 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

مصطفى طلعت 4:36 م, الأثنين, 10 مايو 21

البورصة المصرية تغلق على صعود طفيف بدفع مشتريات للمصريين والعرب

رجب عزالدين 3:26 م, الأثنين, 10 مايو 21

أوراسكوم للتنمية تحقق قفزة ربحية هائلة فى الربع الأول رغم توقف السياحة

رجب عزالدين 3:15 م, الأثنين, 10 مايو 21