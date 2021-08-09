بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بدعم من مكاسب الرعاية الصحية

تراجعت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بنحو 1% لكل منها
أيمن عزام 11:53 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 11:53 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأثنين لتبلغ  مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن فاقت مكاسب قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والتكنولوجيا الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأولية في وقت سابق اليوم الاثنين.

صعود مكاسب الرعاية الصحية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى أعلى مستوى عند الإغلاق بلغ 470.68 نقطة، مدعوما بارتفاع قطاعي المرافق والرعاية الصحية.

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وزادت أسهم التكنولوجيا 0.5%، مدفوعة بقفزة 4.5% لسهم شركة توصيل الطعام البريطانية دليفرو بعد أن استحوذت دليفري هيرو الألمانية على 5.09% من أسهمها.

وتراجعت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بنحو 1% لكل منها مع هبوط أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5% وسط مخاوف من أن القيود التي تقودها الجائحة في آسيا، وخصوصا في الصين، قد تقلص الطلب على الوقود.

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كما تراجعت أسهم شركات التعدين بسبب ضعف أسعار المعادن بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الصادرات الصينية على غير المتوقع في يوليو.

كان المؤشر ستوكس 600 قد اختتم أفضل أسبوع له منذ منتصف مارس، يوم الجمعة الماضي، بدعم من فورة في صفقات الاستحواذ والاندماج ونتائج أعمال قوية للشركات.

ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول مع توجه العديد من المتعاملين لقضاء العطلات الصيفية.

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بقلم أيمن عزام

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