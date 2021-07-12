بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الأثنين بدعم من مكاسب لمختلف القطاعات

هبطت أسهم شركات السفر والترفيه 1.3 بالمئة
أيمن عزام 1:15 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 1:15 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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قفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة الإثنين، بدعم من مكاسب لمختلف القطاعات لكن القلق بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي دفع أسهم شركات السفر للهبوط وسط انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا.

مكاسب لمختلف القطاعات

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة عند 460.83 نقطة موسعا مكاسبه من يوم الجمعة بعد أسبوع مضطرب.

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ولامس المؤشر داكس الألماني لفترة وجيزة مستوى قياسيا مرتفعا عند 15806.90 نقطة قبل أن يغلق دونه بقليل.

وجاءت العقارات والمرافق والرعاية الصحية بين أفضل القطاعات أداء مع صعود مؤشراتها ما بين 1.4 بالمئة و1.6 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه 1.3 بالمئة، وقادت شركات الطيران البريطانية الخسائر.

وتخلفت الأسهم في بورصة لندن عن نظيراتها الأوروبية بفعل الانخفاضات في أسهم شركات السفر وأيضا تراجع أسهم شركات الطاقة وشركات الموارد مع هبوط أسعار النفط والنحاس بفعل مخاوف اقتصادية.

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وسينصب التركيز هذا الأسبوع على تقارير اقتصادية مهمة من بينها بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وأيضا شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في الكونجرس يوم الأربعاء والخميس.

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بقلم أيمن عزام

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