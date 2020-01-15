بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تشهد تغيرات طفيفة مع تبدد التفاؤل بشأن «الاتفاق التجاري»

وزير الخزانة الأمريكي يقول إن التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية ستبقى دون تغيير
أيمن عزام 9:31 م, الأربعاء, 15 يناير 20 9:31 م, الأربعاء, 15 يناير 20

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طرأت تغيرات طفيفة على الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قبل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، بينما تسببت تصريحات صدرت عن وزير الخزانة الأمريكي بشأن الصين، في تبديد التفاؤل.

ستوكس أوروبا 600

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 0.01% بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منشن إن التعريفات الجمركية على السلع الصينية ستبقى دون تغيير لحين التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

الاتفاق التجاري

وجاءت تصريحاته قبل ساعات من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يسعى لتخفيف حدة التوترات التجارية المتواصلة بين الصين والولايات المتحدة.

تنص المرحلة الأولى من الاتفاق على شراء الصين منتجات أمريكية، لكنها لا تتناول مسائل مثل الدعم الحكومي.

التفاصيل مهمة

وقال ديفيد مادان، المحلل لدى مؤسسة أسواق سي.إم.سي في لندن: “الأسواق لن تتحرك في أي اتجاه معقول حتى يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق”.

سجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء. وقاد صعوده شركة أورفان بيوفيترم السويدية لصناعة الأدوية.

طلبيات قوية

وارتفعت أسهم شركة أ.إس.إم إنترناشنال الهولندية لأشباه الموصلات لتسجل أفضل أداء من بين الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس أوروبا 600.

وبلغت الأسهم ذروة قياسية بعد أن أوردت طلبيات قوية للربع الأخير من 2019.

شركات السيارات

وتراجعت أسهم شركات السيارات بنسبة 0.8% لتسجل أسوأ أداء في منطقة اليورو.

وواصلت شركة هيلا جي.إم.بي.إتش خسائرها للجلسة الثانية بعد أن أوردت أرباحًا أقل للنصف الثاني من 2019. كما حذرت الشركة من استبعاد تحقيقها تعافيًا سوقيًّا قويًّا.

مؤشر داكس

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% بعد أن حقق الاقتصاد الألماني الأكبر في منطقة اليورو نموًّا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6% في 2019، وهو أضعف نمو يتم تسجيله منذ عام 2013.

الاتحاد الأوروبي

وبجانب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حازت كذلك المحادثات الجارية خلال هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على قدرٍ لافت من الاهتمام.

يجيء هذا في  ظل تأزم العلاقات بين الأثنين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والنزاع بينهما بشأن دعم شركات الطيران.

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بقلم أيمن عزام

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