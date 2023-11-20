الأسهم الأوروبية تشهد استقرارًا بعد أسبوع قوي

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا يوم الإثنين بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعا بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، فيما محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنحو ثلاثة بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس.

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024 وأن يكون أول خفض بحلول أبريل نيسان، بدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 %، بينما هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 بالمئة بعدما هوي سهم باير الألمانية للأدوية والمبيدات 12 بالمئة لأدنى مستوى في 12 عاما على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1%.

وانخفض سهم أشتيد جروب البريطانية لتأجير المعدات 13.5 % بعد توقع الشركة تسجيل أرباح سنوية أقل من التوقعات وتكلفة استهلاك تتجاوز ملياري دولار خلال العام.