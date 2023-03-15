الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات حادة الأربعاء مع استمرار مخاوف احتواء بنك سيليكون فالي

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، في ظل استمرار المخاوف بشأن مدى احتواء مخاطر العدوى من انهيار بنك سيلكيون فالي.

وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 6.64 % إلى 4,028.58 نقطة في تمام الساعة 4:36 مساءا بتوقيت جرينتش، وفق موقع بلومبرج.

كما تراجع المؤشر البريطاني “فوتسي 100” بنسبة 3.87% إلى 7,341.61 نقطة،

الأسهم الأوروبية

وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 3.31% إلى 14,728.13 نقطة، وانخفض مؤشر “كاك 40 ” الفرنسي 3.81% إلى 6,869.38 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية من منطقة اليورو الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا 6.3% خلال فبراير وعلى أساس سنوي، وهو أكثر من المتوقع عند 6.2%، وجاء بزيادة عن شهر يناير 1%، وارتفع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا 8.9% على أساس سنوي خلال فبراير.

ويعلن “جيريمي هانت” وزير المالية البريطاني التزامات الحكومة في الميزانية في وقت لاحق اليوم، بعد التحسن الملحوظ في الوضع المالي للبلاد والانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، ما دفع الحكومة إلى تحقيق فائض مفاجئ في الميزانية قدره 5.4 مليار إسترليني في يناير.