الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية في ختام تعاملات الأربعاء

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء متأثرة بمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في حين أثرت توقعات قاتمة من كريدي سويس على أسهم البنوك بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والبنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 بالمئة.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 0.9 بالمئة بعد أن قال كريدي سويس إن من المرجح أن يسجل خسارة للمجموعة في الربع الثاني بينما يتضرر بنك الاستثمار السويسري من تقلبات السوق.

ومن ناحية أخرى، رفعت أسواق المال رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إذ تتوقع الآن زيادات بمقدار 75 نقطة أساس بحلول سبتمبر مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وأشار المركزي الأوروبي حتى الآن إلى زيادات تبدأ في يوليو وكانت الأسواق قد توقعت في وقت سابق زيادتين كل منهما 25 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تعافي لكنه ارتفع بأقل من المتوقع.

وصعد مؤشر أسهم شركات التجزئة الأوروبية 2.1 بالمئة بعد هبوطه في الجلسة السابقة عندما أصدرت شركة تارجت الأمريكية تحذيرا بشأن هوامش أرباحها.