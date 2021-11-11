الأسهم الأوروبية تسجل الخميس قمما جديدة بقيادة أسهم التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس بقيادة أسهم التعدين التي استفادت من الارتياح المرتبط بشركة إيفرجراند بينما ساعد موسم الأرباح القوي على إنعاش الثقة.

صعود أسهم التعدين

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% ليصل إلى قمة جديدة عند 485.29 نقطة، وارتفع قطاع التعدين بنسبة 3.7% ليسجل أفضل أداء يومي خلال أربعة أشهر.

وكانت شركة أنجلو أمريكان للتعدين هو الأفضل أداء في القطاع، إذ ارتفع سهمها بنسبة 5.9% بعد أن سجل منافسها الروسي لتعدين الماس شركة “الروسا” قفزة في الأرباح بدعم من التعافي العالمي القوي في الطلب على الماس.

وارتفع سهم شركة بي.إتش.بي جروب بنسبة 3.9% بعد أن قالت الشركة إنها نالت الموافقة على خطة طريق للمناخ من تصميمها، إذ تهدف الشركة التي تعد أكبر شركة تعدين في العالم إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وارتفعت أسعار الحديد والنحاس بعد تقارير أشارت إلى أن مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون نجحت مجددا في تفادي التعثر في سداد الديون.

وساعدت أسعار السلع المرتفعة على تعزيز مكاسب قطاع التعدين.

لكن المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم العالمي قيدت المكاسب، خصوصا بعد تسجيل قراءة أعلى من التوقعات في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركات مؤشر ستوكس 600 بنسبة 60.7% في الربع الثالث لتصل إلى 104.4 مليار يورو صعودا من العام السابق، بحسب بيانات ريفنتف.

وارتفعت أسهم شركة ارسلرميتل التي تتخذ من لوكسمبرج مقرا لها بنسبة 4.1% بعد أن أوردت تحقيقها أقوى ربع سنوي خلال عقد كامل.

وقفزت أسهم شركة سيكا السويسرية للكيماويات بنسبة 10.9% لتصل إلى أعلى مستوياتها بعد أن وافقت على شراء شركة أم.بي.سي.سي لتصنيع كيماويات الإنشاءات في صفقة بقيمة 6 مليار دولار.