الأسهم الأوروبية تسجل الأثنين أكبر خسائر خلال 4 أسابيع

المؤشر يقترب من بلوغ أعلى ذروة سنوية منذ 2009

سجلت الأسهم الأوروبية الأثنين أكبر خسائر لها خلال أربعة أسابيع بدعم من إقبال المستثمرين على جني الأرباح نزولا من انتعاش قياسي دفع مؤشرها الاسترشادي للتحليق قريبا من مستويات تجعل العام الجاري هو الأفضل منذ الأزمة المالية العالمية.

أحجام التداولات

وتراجعت أحجام تعاملات الأسهم المقيدة على مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% في ختام تعاملات أسبوع اختصرته العطلات.

وتقل أحجام التعاملات بذلك بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسطات المسجلة خلال الجزء المنتهي حتى الآن من الشهر الجاري.

ذروة سنوية

وارتفع المؤشر بنسبة 24% حتى الآن من العام ليقترب بذلك من بلوغ أعلى ذروة سنوية منذ عام 2009.

وتسبب هبوط أسهم حي المال في وول ستريت في تعميق خسائر البورصات الأقليمية كما امتدت الخسائر لتشمل جميع القطاعات.

جني أرباح

وقال مارك تايلو رئيس مبيعات بنك ميرابود:” الأحجام تقل عن المتوسطات والناس يشترون ويبيعون الأسهم بأقل احجام.

وهناك موجة جني أرباح وتعاملات مظهرية مع اقتراب العام من نهايته.”

الرعاية الصحية

وقادت الخسائر الشركات الصناعية وغيرها من القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية.

ويجئ هذا بينما سجلت البنوك أقل خسائر برغم أنها واحدة من الكيانات التي تراجعت أسهمها بشكل واضح خلال العام الجاري.

بورصة فرانكفورت

وهبطت بورصة فرانكفورت بأكثر من نصف في المائة. ويجئ هذا بينما تراجعت بورصات ايطاليا واسبانيا بنسبة 1%.

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0.8%.

حماس المستثمرين

وقال بيتر نافيرو مستشار التجارة في البيت الأبيض أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين المرجح توقيعها الأسبوع الجاري فشلت في استثارة حماسة المستثمرين.

وذلك لأنهم فضلوا ورود تأكيدات بإبرام الاتفاق من وزير التجارة الأمريكي أو الرئيس دونالد ترامب.

الاقتصاد الاسباني

وتبددت مخاوف الركود بفضل ورود بيانات اقتصادية جيدة من أنحاء عديدة من العالم.

وأشارت أحدث البيانات إلى نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 0.4% في الربع الثالث.

ممارسات غير قانونية

وهبطت أسهم شركة اسلور لوكسيتكا بنسبة 3.1% وهو أكبر هبوط يومي خلال أربعة أسابيع. وذلك بعد أن قالت الشركة أنها اكتشفت ممارسات غير قانونية لدى مصنع في تايلاندا.

ومن المقدر تكبدها خسائر تصل إلى 190 مليون يورو، وهبطت أسهم بنك سيمبرا السويسري بنسبة 3.8%.

أكبر تراجع

ويعد هذا التراجع الأكبر من بين الأسهم الأوروبية المدرجة على مؤشر ستوكس 600 وأكبر هبوط يومي خلال شهرين. وذلك عقب تحقيقها مكاسب تصل إلى 3% خلال الجلسات الثلاث الماضية.