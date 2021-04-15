الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا الخميس بفضل أرباح الشركات وصعود المعادن

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا قياسيا في جلسة تداولات اليوم الخميس، إذ أدى صعود أسعار السلع الأولية لارتفاع أسهم شركات التعدين، بينما بددت بعض تقارير الأرباح الإيجابية المخاوف بشأن وتيرة التحصين من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في القارة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 % محققا مكاسب للجلسة الثالثة، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر الارتفاع.

وفاق المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية أداء سائر السوق، إذ رفع صعود أسعار المعادن أسهم شركات مثل “ريو تينتو” و”أنجلو أمريكان” و”بي.إتش.بي”.

وزاد سهم شركة الهندسة السويسرية “إيه.بي.بي” بنسبة 3.3 % بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات سنة كاملة.

وربح سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية “بوبليسيس” بنسبة 2.6 % بعد أن عادت الشركة إلى تحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

ونزل سهم “ديليفرو” البريطانية لتوصيل الطعام 1.5 % حتى بعد أن زادت طلبياتها الفصلية لأكثر من المثلين في أول تحديث من الشركة منذ طرح السهم في السوق الشهر الماضي والذي جاء مخيبا للتوقعات.

الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع رفع سعر الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي مهيأ لفترة طويلة من النمو، على الرغم من أن فيروس كورونا لا يزال يمثل بعض المخاطر.

وفي مقابلة مع شبكة ” سي بي إس”، أشار “باول” إلى أنه لا يتوقع رفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي، والمثبت حاليا عند الصفر تقريبا، مقللا من مخاطر ارتفاع التضخم الناجم عن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي وتوسيع عجز الميزانية.

وأضاف: “نشعر أننا في مكان حيث الاقتصاد على وشك أن يبدأ في النمو بسرعة أكبر، وخلق فرص العمل يأتي بسرعة أكبر.. هذا النمو الذي نتوقعه في النصف الثاني من هذا العام سيكون قويا للغاية، مما سيخلق فرص عمل كثيرة”.

وأشار باول إلى أنه “تم خلق زهاء مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة إلى 6٪ من 6.2٪”.